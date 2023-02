Christian Atsu foi encontrado morto nos escombros do sismo

O corpo do ex-jogador do FC Porto, Christian Atsu, foi encontrado nos escombros do apartamento de luxo onde morava após o terramoto na Turquia. A notícia foi dada pelo seu empresário.

Atsu foi apanhado pelo terremoto de magnitude 7,8 que abalou a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro, matando mais de 43.000 pessoas em ambos os países.

Houve relatos iniciais de que o jogador tinha sido resgatado com vida um dia após o desastre, mas estes acabaram por se revelar falsos.

O seu empresário na Turquia, Murat Uzunmehmet, disse este sábado à agência de notícias DHA que o corpo de Christian Atsu foi encontrado sob os escombros na província turca de Hatay, no sul do país.

"Chegámos ao seu corpo sem vida. Os seus pertences ainda estão a ser removidos. O seu telemóvel também foi encontrado", disse Uzunmehmet à DHA.

Christian Atsu passou quatro temporadas no Chelsea antes de uma transferência permanente para o Newcastle em 2017. Em setembro assinou pelo Hatayspor, da Super Liga turca.

As equipas de busca encontraram o corpo de Atsu no bloco de apartamentos de luxo onde vivia, a Ronesans Residence, que desabou na cidade de Antakya, em Hatay.

Segundo a agência de notícias estatal Anadolu, a polícia turca prendeu o empreiteiro do prédio no aeroporto de Istambul na semana passada quando este parecia estar a tentar fugir para Montenegro.