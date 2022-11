Bis de Kudus trava Coreia com Paulo Bento expulso no final

A Coreia do Sul de Paulo Bento foi esta terça-feira derrotada pelo Gana, por 3-2, num grande jogo de futebol onde chegou a ter uma desvantagem de dois golos, conseguiu empatar, mas permitiu que os ganeses dessem a volta ao marcador. No final, Paulo Bento foi expulso e fica de fora do banco no jogo de sexta-feira com Portugal.

A seleção de Paulo Bento até entrou bem no jogo, mas aos 24' sofreu o primeiro golo, da autoria de Salisu. E ainda antes do intervalo, Kudus fez o segundo dos africanos.

A missão para a segunda metade parecia complicada. Aos 53 minutos, a Coreia do Sul fez o primeiro remate enquadrado à baliza deste Mundial, por intermédio de Cho. Estava dado o aviso para o que aí vinha, e aos 58', o mesmo Cho reduziu a desvantagem, com um bom cabeceamento - foi o primeiro sul-coreano a bisar num Campeonato do Mundo de futebol.

O jogador do Jeonbuk estava numa tarde endiabrada e bisou aos 61', num cabeceamento espectacular. Mas a festa dos coreanos não demorou muito tempo, pois Kudus bisou e voltou a colocar os africanos em vantagem aos 68'. Até ao final, os coreanos dispuseram de boas oportunidades para pelo menos empatar, mas não foram felizes na finalização. E bem mereciam pelo que jogaram na segunda parte! No final, já depois do árbitro ter apitado, Paulo Bento foi expulso por protestos (pretendia que fosse marcado um canto antes de o jogo ser finalizado). E falha o jogo de sexta-feira com Portugal.

Nas contas do grupo, e quando falta ainda disputar o Portugal-Uruguai (esta segunda-feira às 19.00), a Coreia do Sul segue no último lugar, com apenas um ponto (os mesmos do Uruguai), e o Gana é segundo classificado (com três pontos, tal como Portugal).

"Jogámos suficientemente bem para vencer. Cometemos alguns erros, mas tivemos ocasiões de golo mais do que suficientes para reverter o resultado. Não é um resultado justo, não estou contente, mas gostei da prestação dos jogadores e do desempenho da equipa", afirmou no final Paulo Bento.

