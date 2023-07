Chermiti de saída do Sporting. Avançado negociado com o Everton

Um dia depois de ser apresentado aos sócios como integrante do plantel leonino para a época 2023-24, Youssef Chermiti pode afinal estar de saída de Alvalade. O Everton chegou a um princípio de acordo com o Sporting para a transferência do jovem avançado, segundo Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Curiosamente, os dois clubes medem forças no próximo sábado em mais um particular de pré-época, marcado para as 15.00 em Goodison Park.

O avançado de 19 anos renovou com o Sporting até 2027, em fevereiro, tendo ficado com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros, para ser aposta de Rúben Amorim, mas, cinco meses depois está com um pé fora do Sporting.