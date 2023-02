Chelsea de João Félix perde com último e Bernardo marca no empate do City

O golo do português Bernardo Silva foi insuficiente para o Manchester City vencer no estádio do Nottingham Forest (1-1), na 24.ª jornada da Premier League. O empate dos citizens deixou o Arsenal isolado na liderança, depois do triunfo dos gunners frente ao Aston Villa (4-2).

O bicampeão inglês não conseguiu responder ao triunfo do Arsenal, numa ronda marcada por mais uma derrota do Chelsea, em Stamford Bidge, na receção ao lanterna-vermelha Southampton (1-0) e pelo triunfo do Fulham, treinado por Marco Silva, na visita a Brighton (1-0).

Três dias depois de se ter imposto ao Arsenal, igualando os londrinos no comando da Premier League, o Manchester City parecia estar bem encaminhado para se voltar a juntar aos gunners quando Bernardo Silva inaugurou o marcador, aos 41 minutos. O golaço do português - um remate de primeira e de pé esquerdo - seria, no entanto, insuficiente.

Os citizens contaram ainda com o defesa central português Rúben Dias e desperdiçaram várias oportunidades para aumentar a vantagem, algumas, de forma improvável, pelo norueguês Haaland. A ineficácia da equipa de Guardiola foi punida com o golo do avançado neozelandês Chris Wood, aos 84 minutos.

O Manchester City fica assim a dois pontos de distância do Arsenal, que tem menos um jogo realizado, e pode ver o rival Manchester United, terceiro classificado, ficar a apenas três pontos de distância, caso a equipa dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes vença no domingo na receção ao Leicester.

João Palhinha vence, João Félix perde

O Fulham subiu ao sexto lugar do campeonato, a apenas um ponto do quinto, ocupado pelo Tottenham (que recebe no domingo o West Ham), graças ao triunfo no reduto do Brighton, obtido com um golo marcado, aos 88 minutos, pelo avançado israelita Manor Solomon, seis após ter sido lançado no jogo por Marco Silva.

O médio português Palhinha atuou durante todo o jogo no meio-campo do Fulham, que ultrapassou o Brighton na classificação e pode sonhar com o acesso às competições europeias da próxima época, ao contrário do Chelsea, cada vez mais longe desse objetivo, afundado no 10.º lugar.

Os blues, pelos quais o avançado português João Félix e o médio argentino Enzo Fernández (ex-jogador do Benfica) foram totalistas, não conseguiram reagir ao golo do médio James Ward-Prowse, aos 45+1 minutos, que proporcionou o quinto triunfo na prova ao Southampton, mas não retirou a equipa da última posição.

O jogo de Stamford Bridge ficou ainda marcado pela lesão do defesa espanhol César Azpilicueta, que teve de ser retirado do relvado numa maca e assistido com oxigénio, depois de ter sido pontapeado na cara, de forma involuntária, pelo avançado francês Sekou Mara.

O Wolverhampton, com os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Matheus Nunes, Rúben Neves e João Moutinho na equipa titular e Podence a ser utilizado na segunda parte, foi batido também por 1-0 na receção ao Bournemouth, na sequência do tento concretizado aos 49 minutos, por Marcus Tavernier.

Nos outros encontros disputados hoje, o Everton derrotou o Leeds com um golo solitário do irlandês Seamus Coleman, enquanto Brentford resgatou o empate 1-1 na receção ao Crystal Palace com um tento do alemão Vitaly Janelt, aos 90'+6', depois de Eberechi Eze ter colocado os visitantes em vantagem, aos 69'.

Homenagem a Atsu

Já o Liverpool conseguiu uma importante vitória. A equipa de Klopp visitou e venceu o Newcastle (2-0), com golos de Darwin Nuñez e Gakpo, passando a somar 35 pontos, ainda a quatro pontos dos lugares europeus.

O jogo ficou ainda marcado pela homenagem a Christian Atsu, jogador ganês que jogou no Newcastle e no FC Porto, encontrado morto, nos escombros do prédio que ruiu, na sequência do terramoto na Turquia.