Chelsea cai para 10.º após derrota em casa com Manchester City, que se aproxima da liderança

O Manchester City venceu esta quinta-feira fora o Chelsea, por 1-0, na 19.ª jornada da liga inglesa de futebol, aproveitando o empate do líder Arsenal na receção ao Newcastle para reduzir o atraso pontual para cinco pontos.

A equipa de Pep Guardiola foi manifestamente superior na segunda parte, depois de um primeiro tempo equilibrado, no qual sentiu grandes dificuldades para romper a organização defensiva do Chelsea, mas um golpe de asa do treinador catalão permitiu desequilibrar defesa com dois jogadores que lançou três minutos antes.

Os dois jogadores que conceberam o golo, aos 63 minutos, foram os mesmos que Guardiola fez entrar aos 60, Jack Grealish e Riyad Mahrez, para as saídas de Bernardo Silva e de Phil Foden. O extremo inglês fez um excelente cruzamento que permitiu ao internacional argelino encostar para o fundo das redes ao segundo poste.

De resto, Guardiola já mostrara o seu descontentamento ao intervalo, quando deixou Kyle Walker e João Cancelo, que jogou à direita, nas cabinas para lançar o central suíço Manuel Akanji e o jovem Rico Lewis, de 18 anos.

De notar que Graham Potter, técnico do Chelsea, enfrentou duas contrariedades na fase inicial da partida com as lesões de Raheem Sterling, aos cinco minutos, e do avançado norte-americano Christian Pulisic, que o forçaram a mexer cedo na equipa, com as entradas do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e do jovem Carney Chukwuemeka, de 18 anos.

Nem foi preciso o habitual golinho de Haaland (5.0) para o City levar de vencido o Chelsea



İlkay Gündoğan (7.1) foi o melhor em campo ⭐️#EPL #CHEMCI #RatersGonnaRate pic.twitter.com/qQ5xhXcG90 - GoalPoint (@_Goalpoint) January 5, 2023

Se Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares, substituídos durante o jogo, já o seu compatriota Ruben Dias não foi convocado por estar a contas com uma lesão muscular, contraída ao serviço da seleção portuguesa no Mundial do Qatar.

Com este triunfo, o Manchester City reduziu o atraso para o líder Arsenal, que empatou sem golos nesta jornada na receção ao Newcastle, para cinco pontos, com os londrinos a liderarem com 44 (17 jogos), seguidos do citizens com 39, enquanto o Chelsea se afundou no 10º lugar, com 25 (17).