Chelsea anuncia João Félix por empréstimo

Está confirmado. João Félix é jogador do Chelsea até final desta temporada, por empréstimo do Atlético de Madrid.

Após três anos e meio na Liga espanhola, o avançado português de 23 anos inicia agora uma nova etapa em Inglaterra. O jogador tem assim a oportunidade de dar um novo impulso à sua carreira, depois da relação tensa que mantinha com o treinador dos colchoneros Diego Simeone.

O Chelsea vai pagar 11 milhões de euros por uma cedência de seis meses, tornando-se a quarta contratação dos londrinos neste mercado de inverno, depois de Benoit Badiashile, David Datro Fofana e Andrey Santos.

João Félix vai vestir a camisola número 11 do Chelsea.

Refira-se que João Félix foi o maior investimento da história do Atlético de Madrid, que em 2019 pagou 127 milhões de euros ao Benfica.