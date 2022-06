Checos admitem defender, mas querem ferir Portugal nas transições

O selecionador Jaroslav Silhavy admitiu esta quarta-feira que a República Checa vai ter de defender, face à pressão que Portugal vai impor na terceira jornada da Liga das Nações de futebol, mas assumiu que vai atacar a baliza lusa.

"Não esperava lutar pelo primeiro lugar, é agradável. Amanhã [quinta-feira], temos de estar concentrados desde o primeiro minuto, porque vai ser um adversário difícil. Acredito que vamos apresentar um desempenho igual ao dos dois jogos anteriores para sairmos felizes", manifestou o selecionador da República Checa.

O técnico de 60 anos, que falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao embate com Portugal do grupo A2, admitiu que vai colocar a equipa a defender, assegurando, por outro lado, que as transições vão ter de surgir no Estádio José Alvalade.

"[Portugal] vai pressionar a nossa defensiva e vamos ter de defender, mas queremos ter situações de ataque. Mostrámos contra a Espanha que conseguimos fazer e podemos ser perigosos", recordou.

Jogar como equipa será a chave para tentar sair de Lisboa com os três pontos, de acordo com o selecionador: "Espera-nos um grande trabalho e temos de jogar como equipa. Caso contrário, não teremos chances de ganhar. Eles têm jogadores que conseguem passar por três adversários e vamos tentar dificultar a tarefa deles".

Por sua vez, o médio Tomás Soucek, um dos nomes mais conhecidos do lado checo, fez a antevisão ao duelo para dar conta do bom momento vivido pela equipa e considerar que os lusos atacam mais a baliza do que os espanhóis. "Espanha e Suíça são fortes, mas conseguimos quatro pontos contra eles. Portugal está ao mesmo nível destas equipas. Espero que consigamos manter a forma e a qualidade para mostrar o que valemos. Vamos tentar ser uma equipa equilibrada. Portugal é diferente da Espanha, porque ataca mais a baliza, mas acho que vamos conseguir lidar com eles e mostrar o nosso valor em campo", observou o jogador dos ingleses do West Ham.

Por fim, elogiou duas individualidades lusas, o 'capitão' Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, ambos do Manchester United. "O nosso objetivo é não sofrer golos, principalmente dele [Cristiano Ronaldo]. Temos de ter cuidado com ele, mas a equipa portuguesa é muito boa. O Bruno Fernandes demonstrou uma grande qualidade no Manchester United. Todos os jogadores o procuram, é ele que normalmente passa a bola decisiva. A qualidade é alta seja o Bruno ou outro", concluiu.

Portugal lidera o grupo, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.