Champions está de volta, com Sporting e Benfica atrás de glória e milhões

Todos querem chegar à Puskás Aréna, em Budapeste, no dia 30 de maio de 2026, mas só duas das 36 equipas da fase liga da Liga dos Campeões, que conta com Benfica e Sporting, podem almejar a final, que irá decidir quem sucede ao Paris SG, o atual detentor da Champions. O Benfica entra já esta terça-feira em ação, depois de ultrapassar o Nice e o Fenerbahçe nas pré-eliminatórias e playoff, para garantir um lugar entre a elite europeia. A receção de hoje ao Qarabag (ver texto ao lado), antecede o jogo com o campeão mundial Chelsea (30/9) e o duelo com o Newcastle (21/10). A equipa de Bruno Lage recebe ainda o Bayer Leverkusen (5/11), joga depois em casa do Ajax (25/11), recebe o Nápoles (10/12) e viaja até Turim para defrontar a Juventus (21/1/25) antes de fechar a fase liga a receber o mais titulado de sempre (15 Champions), o Real Madrid (28/1/25). O campeão nacional Sporting ganhou a vaga diretamente, mas nem por isso a missão é menos árdua. Já na quarta-feira, os leões, recebem o Kairat Almaty, deslocando-se depois a Nápoles (1/10). A receção ao Marselha (22/10) antecede a deslocação a Turim para jogar com a Juventus (4/11), recebendo a seguir o Brugge (26/11). A equipa de Rui Borges terá uma reta final alucinante com a visita ao Bayern Munique (9/12) a acontecer antes de receber o campeão Paris SG (20/1) e terminar a fase liga, no Estádio José Alvalade, diante do Atlético Bilbao (28/1).A entrada na liga milionária significa um encaixe financeiro importante para qualquer clube, e, em especial para emblemas como o Sporting e o Benfica, que deve receber 43,6 milhões de euros - 18,6 milhões pela participação e 25 milhões do Value Pillar, que está relacionado com o market pool e o ranking UEFA. A verba do Sporting é na ordem dos 35 milhões, um valor inferior ao do Benfica, por ter pior classificação no ranking a cinco e a dez anos da UEFA. Clubes como o Manchester City, Paris SG, Real Madrid, Bayern Munique e Liverpool têm prémios de participação a rondar os 60/65 milhões de euros. Além destes valores, os clubes podem faturar mais 2,1 milhões por cada vitória e 700 mil euros pelo empate. Segundo a UEFA, o novo modelo da prova, disputada numa fase de liga - cada equipa a realizar oito jogos (quatro em casa e quatro fora) -, desde a época passada, em que as oito melhores apuram-se para os oitavos de final, foi um sucesso desportivo e financeiro. Em 2024/25, equipas como Manchester City, Real Madrid, Bayern Munique o campeão PSG falharam o acesso direto e tiveram grandes dificuldades para se qualificarem para o playoff. O novo modelo permite mais jogos entre grandes equipas antes da fase a eliminar e isso aumenta o espetáculo. Esta edição, há duelos que podiam ser verdadeiras finais logo na fase liga, como um PSG-Bayern Munique, um Real Madrid-Manchester City, um Chelsea-Barcelona ou um Barcelona-PSG.A 71.ª edição da mais importante prova continental de clubes será disputada por 36 equipas de 16 países, com destaque para Inglaterra, o primeiro país a colocar seis clubes na Liga dos Campeões, cinco apurados, mais o Tottenham que garantiu o lugar por ter vencido a Liga Europa. Entre os mais ricos e mais fortes, destaque para o Real Madrid, o clube com mais Champions no museu (15) , que lidera a lista dos plantéis mais valiosos: 1,4 mil milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. No total, as 36 equipas têm um valor de mercado de 18,33 mil milhões de euros. O plantel do Sporting está avaliado em 434,3 milhões e o do Benfica em 335,8 milhões.E se as oito primeiras se apuram para os oitavos de final diretamente, as equipas classificadas entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar o playoff de acesso, enquanto as equipas que ficarem abaixo do 25.º lugar são eliminadas das competições europeias. .Real Madrid, PSG, Bayern, Chelsea... Benfica e Sporting já conhecem todos os adversários na Liga dos Campeões