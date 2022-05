Casa Pia regressa à I Liga 83 anos depois. Rio Ave também sobe e é campeão

Rio Ave e Casa Pia garantiram este domingo o regresso à I Liga, ao vencerem os seus jogos na última jornada da II Liga. Por sua vez, o Desp. Chaves vai disputar o play-off com o Moreirense, pelo que mantém o sonho do regresso ao topo do futebol nacional.

O Casa Pia goleou o Leixões, em Matosinhos, por 5-1, e está de volta ao escalão principal 83 anos depois da única participação, na época 1938-39, quando a então equipa treinada por Ricardo Ornelas conseguiu apenas uma vitória nos 14 jogos realizados.

Por sua vez, o Rio Ave sagrou-se campeão da II Liga após receber e vencer o Desp. Chaves por 3-0, e está de volta à I Liga um ano depois de ter sido despromovido. Naquela que era uma autêntica final entre equipas que ainda podiam subir, os vilacondenses, treinados por Luís Freire, chegaram à vantagem logo no primeiro minuto com um golo de Aziz, tendo depois confirmado o triunfo no último quarto de hora com dois golos do defesa-central Aderlan Santos, numa altura em que os flavienses já jogavam com 10 unidades por expulsão de Luís Rocha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda mais fácil foi a manhã mágica do Casa Pia, em Matosinhos, onde arrumou o assunto nos primeiros 16 minutos com três golos apontados por Zach Muscat, João Vieira e Jota Silva, que ainda antes do intervalo fez o quarto golo da equipa lisboeta.

Na segunda parte, a equipa treinada por Filipe Martins geriu a vantagem que lhe dava a subida, tendo o Leixões marcado o seu golo por Leo Bolgado. Nos instantes finais, o Casa Pia fez o quinto golo por Poloni, que fez rebentar a festa da subida.