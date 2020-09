Canoagem. Joana Vasconcelos campeã do mundo

Joana Vasconcelos conquistou esta manhã a medalha de ouro na categoria K1 500m na Taça do Mundo de Velocidade de canoagem, que está a decorrer em Szeged, Hungria,

A atleta bateu a espanhola Isabel Contreras e a belga Hermien Peters na Final A. Até agora o ponto alto da carreira de Joana Vasconcelos tinha sido, em 2009, um título mundial nesta categoria mas no escalão júnior.

Portugal compete ainda esta tarde em K1 5000 metros com Fernando Pimenta a lutar pelo ouro. Pimenta está a uma medalha de obter as cem em competições internacionais. E na categoria K1 5000 já foi campeão do mundo em campeão do mundo em 2017 e 2018, com um bronze nos Mundiais de 2019, precisamente em Szeged.

No sábado, Pimenta conquisto ouro e prata , respetivamente nas categorias K1 1000 metros e K1 500 metros.

Na prova de K1 1000 metro, Fernando Pimenta chegou à medalha de ouro vencendo a prova com 3.26,48 minutos, superando por 24 centésimos de segundo o húngaro Balint Kopasz, campeão do mundo em título.

Mais tarde, nos 500 metros, foi Kopasz a levar a melhor, com um tempo de 1.36,47 minutos, pouco mais de dois segundos mais rápido do que o português, segundo classificado.

A prova também registou uma medalha para Joana Vasconcelos, com bronze em K1 200 metros, depois de ter sido segunda na meia-final, acabando por fazer um tempo de 41,20 segundos na decisão das medalhas, atrás da vencedora, a húngara Anna Lucz, e da sueca Moa Wikberg, medalha de prata.

Na paracanoagem, Norberto Mourão somou nova medalha, com o terceiro lugar em VL2 500 metros, atrás dos russos Igor Korobeynikov, primeiro, e Roman Serebryakov, segundo, depois de ter conquistado a prata na sexta-feira nos 200 metros.