Canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta tetracampeões do Mundo de K2 maratonas

Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagraram-se este domingo tetracampeões do Mundo de maratonas, em K2, em prova que decorreu em Gyor, na Hungria.A dupla lusa, que este ano foi também campeã da Europa, completou os 29,2 quilómetros do traçado em 01:54.00,62 horas, superando os dinamarqueses Mads Pedersen e Philip Knudsen, por 1,27 segundos, e os húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, por 3,23.Esta é a quinta medalha de Portugal nos mundiais de maratonas, sendo a terceira de ouro num evento em que tem ainda duas de bronze..Fernando Pimenta conquista mais um título de campeão do mundo de canoagem