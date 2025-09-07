Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Fernando Pimenta (arquivo)
Fernando Pimenta (arquivo) HUGO DELGADO/LUSA
Desporto

Canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta tetracampeões do Mundo de K2 maratonas

É a quinta medalha de Portugal nos mundiais de maratonas, sendo a terceira de ouro num evento em que tem ainda duas de bronze.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagraram-se este domingo tetracampeões do Mundo de maratonas, em K2, em prova que decorreu em Gyor, na Hungria.

A dupla lusa, que este ano foi também campeã da Europa, completou os 29,2 quilómetros do traçado em 01:54.00,62 horas, superando os dinamarqueses Mads Pedersen e Philip Knudsen, por 1,27 segundos, e os húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, por 3,23.

Esta é a quinta medalha de Portugal nos mundiais de maratonas, sendo a terceira de ouro num evento em que tem ainda duas de bronze.

Fernando Pimenta (arquivo)
Fernando Pimenta conquista mais um título de campeão do mundo de canoagem
canoagem
Fernando Pimenta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt