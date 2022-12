Cancelo reage à saída de Santos. Ronaldo e mais sete ainda não o fizeram

João Cancelo, um dos jogadores apontados como um dos mais descontentes com as opções de Fernando Santos no Mundial, a par de Cristiano Ronaldo, reagiu esta sexta-feira nas redes sociais à saída do selecionador do cargo.

O defesa do Manchester City partilhou primeiro a publicação feita pela Federação Portuguesa de Futebol, e depois deixou ele mesmo uma mensagem de agradecimento, junto a uma fotografia onde cumprimenta Fernando Santos.

"Obrigado mister! Obrigado pelas conquistas, por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos, e por elevar o nome de Portugal no mundo do futebol. As maiores felicidades para si e todo o seu staff", escreveu o jogador.

O defesa Diogo Dalot também se pronunciou esta sexta-feira sobre a saída do selecionador: "Obrigado mister por tudo o que fez por nós enquanto equipa e pelo nosso país. Por marcar a história do futebol português. Portugal agradece."

Do lote de 26 convocados para o Mundial, oito ainda não se pronunciaram, pelo menos de forma pública, sobre a saída do treinador. Entre eles está Cristiano Ronaldo, que não escondeu nunca o seu descontentamento pela condição de suplente a que foi sujeito durante o Campeonato do Mundo. Os outros que ainda não deixaram mensagens foram Diogo Costa, José Sá, António Silva, João Palhinha, Rúben Neves, Ricardo Horta e Rafael Leão.

Além dos mundialistas, muitos outros internacionais fizeram questão de deixar mensagens no adeus de Fernando Santos, caso de Éder, Ricardo Quaresma, Nani e Cedric, que foram, campeões europeus em 2016.

Também Diogo Jota já reagiu nas redes sociais à saída do selecionador, ele que devido a lesão foi forçado a falhar o Mundial2022. "Torci, como adepto, em 2016 quando Portugal conquistou o Campeonato Europeu. Cheguei à seleção a tempo de fazer parte do grupo vencedor da Liga das Nações. Concretizei um dos meus sonhos ao estrear-me por Portugal. Obrigado, Mister Fernando Santos e boa sorte para o futuro", escreveu o jogador do Liverpool.

Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção portuguesa após oito anos à frente da equipa das 'quinas', anunciou na quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

"Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias. Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da seleção nacional", refere a FPF em comunicado.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol, a decorrer no Qatar.