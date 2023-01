Cancelo cedido ao Bayern Munique com opção de compra de 70 milhões

É uma das grandes surpresas do mercado de transferências de inverno que encerra nesta terça-feira. O internacional português João Cancelo, do Manchester City, vai ser cedido pelo clube de Pep Guardiola aos alemães do Bayern Munique. O jogador já se encontra inclusivamente na Alemanha a ultimar os pormenores do acordo.

Cancelo segue para a Alemanha cedido até ao final da época pelo Manchester City, podendo no verão o clube bávaro contratá-lo a título definitivo caso pague a opção de compra de 70 milhões de euros.

O defesa português estava a cumprir a sua quarta temporada na equipa treinada por Pep Guardiola. Mas como nos últimos tempos foi perdendo estatuto, optou por rumar ao Bayern Munique

.