Canadá qualifica-se para o Mundial pela primeira vez desde 1986

O Canadá, onde alinha o portista Stephen Eustáquio, qualificou-se este domingo para a fase final do Mundial2022 de futebol, conseguindo a segunda presença na prova 36 anos depois, ao golear em casa a Jamaica por 4-0, na 13.ª jornada da fase final da zona CONCACAF.

Cyle Larin (13 minutos), Tajon Buchanan (44), Junior Hoilett (83) e Adrian Mariappa (88, na própria baliza) marcaram os golos dos anfitriões, que contaram no 'onze' com o portista Stephen Eustáquio, substituído aos 70 minutos.

Os canadianos passaram a somar 28 pontos, contra 19 da Costa Rica, quarta classificada, que só tem dois jogos por disputar.

A formação canadiana só tinha estado na fase final do Mundial em 1986, no México, onde perdeu os três jogos efetuados no Grupo C, perante França (0-1), Hungria (0-2) e União Soviética (0-2), acabando no 24.º e último lugar.