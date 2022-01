CAN. Sobe para oito o número de mortos em debandada no exterior do estádio Olembe

Pelo menos oito pessoas morreram e 38 ficaram feridas esta segunda-feira numa debandada de adeptos na entrada do estádio Olembe em Yaoundé, que acolheu a vitória dos Camarões sobre Comoros (2-1), nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol.

Num comunicado divulgado pela emissora estatal camaronesa, a CRTV, o ministro da Comunicação, René Emmanuel Sadi, disse que sete dos feridos encontram-se em estado grave.

O anterior balanço apontava para seis mortos.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.



Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi - Regina Sondo (@ReginaSondoM) January 24, 2022

Cerca de 50 mil pessoas tentaram entrar para assistir à partida num recinto com 60 mil lugares, ainda que com restrições de público devido à pandemia de covid-19.

Os Camarões, orientados pelo português António Conceição, venceram por 2-1 a seleção de Comoros e apuraram-se para os quartos de final da competição.

Os factos ocorridos no exterior do estádio só foram tornados públicos após o encontro, com o país a receber o torneio pela primeira vez em meio século.

Os anfitriões voltam a jogar no sábado, contra a Gâmbia, outra estreante na fase final do torneio, que hoje eliminou a Guiné (1-0).

Notícia atualizada às 08:35 de terça-feira (25 de janeiro)