Camisola do golo da "Mão de Deus" de Maradona vai ser leiloada

A camisola usada por Diego Maradona quando marcou dois golos à Inglaterra no Mundial de 1986, incluindo o famoso golo da "Mão de Deus", será leiloada este mês, anunciou esta quarta-feira a casa de leilões Sotheby's.

Azul e com o número 10 estampado nas costas, a camisola apenas teve um dono nestes 35 anos: o médio centro inglês Steve Hodge, que trocou de camisola com Maradona no final do jogo.

O jogo, vencido pela Argentina por 2-1, é lembrado como um dos mais controversos da história dos Mundiais de futebol, sobretudo pelo primeiro golo de Maradona que, num lance em que a bola estava no ar, dentro da área, saltou com o guarda-redes inglês Peter Shilton e empurrou com a mão a bola para as redes.

Depois da vitória argentina, o craque alimentou a polémica ao reconhecer que o golo "foi com a cabeça de Maradona e a mão de Deus".

Em comunicado à AFP, a Sotheby's informou que a camisola ficará em exibição em Londres até ao leilão, que será online e está previsto acontecer entre 20 de abril e 4 de maio.

A licitação inicial é de 5,2 milhões de dólares (4,7 milhões de euros), valor bem abaixo do valor recorde arrecadado em camisolas de atletas, que pertence a uma peça da lenda do beisebol Babe Ruth, de quando jogava no New York Yankees, que foi leiloada por 5,64 milhões de dólares (5,2 milhões de euros).