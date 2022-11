Camisola 8 de Portugal muda de 'dono' ao fim de uma década

O futebolista Bruno Fernandes vai envergar a camisola 8 de Portugal durante o Mundial2022, herdando o número que o ausente João Moutinho utilizou nas últimas cinco grandes competições internacionais, segundo a lista divulgada esta terça-feira pela FIFA.

Face à ausência do experiente médio do Wolverhampton, que vinha usando sucessivamente o '8' desde o Euro2012, o jogador do Manchester United, que vai disputar o segundo Campeonato do Mundo, terá nas 'costas' o número que mais tem utilizado ao longo da carreira, exceção feita na seleção nacional, em que se dividiu entre o 16, no Rússia2018, e o 11, no Euro2020.

De resto, dos 15 'resistentes' do Campeonato da Europa disputado no ano passado, 10 preservam o 'dorsal': Rui Patrício (1), Pepe (3), Rúben Dias (4), Raphaël Guerreiro (5), Cristiano Ronaldo (7), André Silva (9), Bernardo Silva (10), Danilo Pereira (13), William Carvalho (14), Rúben Neves (18).

João Cancelo, que acabou por falhar a prova continental, devido à infeção com o coronavírus, mantém o '20' que lhe tinha sido atribuído na altura, antes de ser substituído por Diogo Dalot, que agora ficou com o '2' que era de Nélson Semedo.

Além de Bruno Fernandes, também Nuno Mendes, Palhinha e João Félix trocaram de número. O lateral do Paris Saint-Germain vai utilizar o '19' que era de Pedro Gonçalves, o médio do Fulham fica com o '6' de José Fonte e o avançado do Atlético de Madrid herda o '11' de Bruno Fernandes.

Entre as novidades na lista de eleitos, o guarda-redes José Sá herdou o '12' de Anthony Lopes, Rafael Leão o '15' de Rafa, Vitinha o '16' de Renato Sanches -- seu companheiro de equipa no Paris Saint-Germain -, João Mário o '17' de Gonçalo Guedes, Ricardo Horta o '21' de Diogo Jota, Diogo Costa o '22' de Rui Silva, Matheus Nunes o '23' de João Félix, António Silva o '24' de Sérgio Oliveira, Otávio o '25' de Nuno Mendes e Gonçalo Ramos o '26' de Palhinha.

Os novos 'dorsais' serão estreados no particular com a Nigéria, na quinta-feira, às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal integra o grupo H do Campeonato do Mundo, tendo estreia marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.

- Os números dos jogadores portugueses no Mundial2022:

1. Rui Patrício.

2. Diogo Dalot.

3. Pepe.

4. Rúben Dias.

5. Raphaël Guerreiro.

6. João Palhinha.

7. Cristiano Ronaldo.

8. Bruno Fernandes.

9. André Silva.

10. Bernardo Silva.

11. João Félix.

12. José Sá.

13. Danilo Pereira.

14. Wiliam Carvalho.

15. Rafael Leão

16. Vitinha.

17. João Mário.

18. Rúben Neves.

19. Nuno Mendes.

20. João Cancelo.

21. Ricardo Horta.

22. Diogo Costa.

23. Matheus Nunes.

24. António Silva.

25. Otávio.

26. Gonçalo Ramos.