Camila Rebelo garante mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Portugal já tem dois atletas qualificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Depois de Diogo Ribeiro, agora foi a vez de Camila Rebelo, de 20 anos, conseguir os mínimos na prova dos 200 metros costa, depois de vencer o Open de Espanha com um novo recorde nacional (2.09,84 minutos).

Na quinta-feira, Diogo Ribeiro, de 18 anos, tinha-se tornado no primeiro português a alcançar mínimos nos 50 metros livres e já esta sexta-feira fez o mesmo nos 100 metros livres, provas nas quais vai competir em Paris.

Camila Ribeiro nasceu em Vila Nova de Poiares, Coimbra, e é atleta do Louzan Natação. Entre os seus melhores resultados estão as medalhas de ouro em 100 e 200 metros costas nos Jogos do Mediterrâneo de 2022, em Oran.