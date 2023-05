Câmara manda fechar restaurantes e bares no Marquês a partir das 16.00

A Câmara Municipal de Lisboa mandou fechar todos os restaurantes, bares e lojas de conveniência da zona do Marquês de Pombal e da Avenida da Liberdade a partir das 16.00 de sábado, dia 27 de maio.

Num despacho com data de 24 de maio e assinado pelo vereador da Economia, Inovação e Espaço Público, Diogo Moura, é determinado a esses "estabelecimentos de serviços, restauração e bebidas" a restrição de horário a partir das 16.00.

O responsável autárquico justifica a medida com a "possibilidade de se realizarem festejos de vencedor da Liga Profissional de Futebol por parte do Sport Lisboa e Benfica e na sequência do pedido da Polícia de Segurança Pública quanto a essa mesma eventualidade".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No documento a que o DN teve acesso, é publicada uma lista de 63 estabelecimentos que terão de fechar portas a partir das quatro da tarde e que, de acordo com as indicações da PSP estão localizados "dentro e nas áreas limitrofes do perímetro de segurança estabelecido" por esta força de segurança.

Recorde-se que também a Feira do Livro, localizado no Parque Eduardo VII, vai ter de encerrar, pelas 17.00.

No caso da Feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, adiantou nesta quinta-feira (dia 25 de maio) que o encerramento da mesma que está previsto para 11 de julho poderá ser adiado para 13 de julho.