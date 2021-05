Câmara de Lisboa estuda solução para festejos do Sporting em segurança

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (D), posa para a fotografia com o presidente do Sporting, Frederico Varandas (E), durante a cerimonia de homenagem à equipa de futsal do Sporting Clube de Portugal

A Câmara Lisboa está a estudar a melhor solução para que os festejos dos adeptos do Sporting ocorram em segurança, caso o clube de Alvalade se sagre campeão nacional de futebol na próxima semana, disse hoje Fernando Medina (PS).

"A mensagem que queria transmitir, neste momento, é que estamos a estudar, estamos a trabalhar, estamos a pensar nas melhores soluções para se acontecer a vitória do Sporting no campeonato, poder haver festejos em segurança na cidade de Lisboa", disse o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, Medina explicou que está a trabalhar em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), PSP, Polícia Municipal, Proteção Civil e Bombeiros para encontrar a forma para que os festejos ocorram "em condições de segurança física, mas também de segurança sanitária", devido ao contexto pandémico.

De acordo com Fernando Medina, trata-se de "uma gestão muito exigente" porque não deverá ser "uma celebração como outra qualquer", por causa das regras sanitárias, sem querer adiantar em que formato poderão acontecer os festejos do Sporting.

"A seu tempo [direi], primeiro é preciso sabermos se acontece de facto esta vitória no campeonato e, se ela acontecer, será divulgado o que está a ser preparado, de forma a conseguir-se assegurar que tudo corre com normalidade, com serenidade e com tranquilidade", afirmou.

Manifestando a vontade de ver um clube da cidade consagrar-se campeão nacional de futebol, o autarca socialista reiterou que a organização divulgará o plano, caso o Sporting termine em primeiro lugar no campeonato.

Também questionado onde os adeptos poderão festejar em segurança, sem grandes aglomerações, o presidente da Câmara de Lisboa mostrou-se cauteloso.

"Todos percebem que há aqui uma grande preocupação das autoridades de saúde e de todos nós em não termos que dar um passo atrás relativamente à gestão da pandemia e, por isso, evitar aglomerações e pontos de grande concentração de pessoas é essencial e é nesse sentido que estão a ser desenhados os modelos, que a seu tempo nós divulgaremos", frisou.

A jornada 31 da I Liga de futebol praticamente selou o 19.º título do Sporting, a dois pontos do objetivo depois de vencer 2-0 na visita ao Rio Ave e ver o FC Porto tropeçar na Luz (1-1), mantendo agora oito pontos de avanço para os 'dragões' e 12 para as 'águias'.

A festa pode acontecer na terça-feira quando o Sporting receber o Boavista ou mesmo na véspera, se o ​​​​​​​FC Porto não vencer em casa o Farense.