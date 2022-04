Bruno Fernandes renova com o Manchester United até 2026

O Manchester United oficializou esta sexta-feira no seu site oficial a renovação com o internacional português Bruno Fernandes, num vínculo que se prolongará até 2026, com mais uma época de opção. ""O Manchester United tem o prazer de anunciar que Bruno Fernandes assinou um novo contrato, que o manterá no clube até junho de 2026, com opção por mais um ano. Fernandes, que já ganhou duas vezes o prémio de melhor jogador do ano, criou mais jogadas de golo do que qualquer outro jogador do United desde que chegou em janeiro de 2020", lê-se no comunicado.

O médio português tem brilhado em Inglaterra desde a sua chegada, em janeiro de 2020, e conta já com 117 jogos, 49 golos e 39 assistências pelos red devils.

O clube de Manchester tornou pública esta renovação também através da conta oficial do clube no Twitter, numa publicação em que chamam "magnifico" ao jogador cujo contrato expirava em 2025.

Bruno Fernandes também reagiu a esta renovação, em declarações aos canais de comunicação do clube inglês: "A partir do momento em que cheguei ao Manchester United tive uma relação especial com o clube e com os nossos fantásticos adeptos. Cresci a ver esta equipa, a sonhar ter um dia a oportunidade de jogar aqui. Esse sonho é agora uma realidade e uma honra".

Fernandes fez a sua formação no Boavista, Infesta e Pasteleira, mas iniciou a sua carreira em Itália no Novara, tendo depois passado pela Udinese, Sampdoria e Sporting, antes de rumar a Old Trafford. Pela seleção nacional o médio tem 42 jogos e oito golos e esteve presente nas fases finais do Mundial2018 e do Euro2020.