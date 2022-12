Bruno Fernandes: "O nosso sonho caiu por terra"

Bruno Fernandes usou as redes sociais na manhã deste domingo para exprimir os seus sentimentos após a eliminação da seleção nacional nos quartos de final do Mundial do Qatar frente a Marrocos.

O médio do Manchester United começa por dizer que "é difícil expressar em algumas palavras tudo o que sentimos ontem assim que terminou o jogo", confessando que "o nosso sonho caiu por terra quando de tudo fizemos para que terminasse de maneira diferente. É triste e doloroso porque representar o nosso significa muito mais do que simplesmente jogar futebol".

No mesmo texto, Bruno Fernandes garante que "apesar da eliminação sinto muito orgulho em ser português e mais ainda em todos aqueles que representaram comigo o nosso país neste mundial".

"Queria também felicitar a seleção de Marrocos pelo grande jogo e pela qualificação para as meias-finais do mundial merecidamente", termina o camisola 8 da seleção nacional.