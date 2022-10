Bruno Fernandes marca na vitória do United, Ronaldo saiu antes do final do jogo

Cristiano Ronaldo no momento em que deixa o banco dos suplentes e vai para o balneário ainda antes do jogo terminar

O português Bruno Fernandes marcou esta quarta-feira um dos golos da vitória do Manchester United sobre o Tottenham por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol, mas as atenções centraram-se em Cristiano Ronaldo que voltou a não ser opção do treinador Erik Ten Hag.

De novo no banco dos suplentes, o internacional português decidiu sair para o balneário ainda o jogo não tinha terminado, aos 89 minutos.

O Cristiano percebeu que já não ia entrar e foi tomar banho mais cedo



No passado domingo, recorde-se, Cristiano Ronaldo, após 71 minutos em campo, foi substituído por Rashford e não escondeu o descontentamento pela decisão do treinador, tendo sido visto a abanar a cabeça até se sentar no banco.

Mais uma vez com Cristiano Ronaldo relegado para o banco dos suplentes, mas com Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares, o Manchester United foi claramente mais forte do que o adversário do Sporting na Liga dos Campeões e regressou aos triunfos, após o percalço que foi o empate com o Newcastle, na jornada anterior.

O brasileiro Fred, aos 47 minutos, e Bruno Fernandes, aos 69, fizeram o resultado em Old Trafford, com a vitória a deixar os 'diabos vermelhos' no quinto lugar da Premier League, com 19 pontos.

O Tottenham, que recebe no seu estádio o Sporting na próxima semana, para a quinta jornada da fase de grupos da 'Champions', continua em terceiro, com 23 pontos, a quatro do líder Arsenal.

O antigo benfiquista Darwin Núñez voltou a salvar o irregular Liverpool - o uruguaio marcou aos 22 minutos o único golo na vitória sobre o West Ham, em Anfield.

Digo Jota, lesionado com gravidade, não foi naturalmente opção na equipa da casa, que no entanto contou com Fábio Carvalho a titular.

Com o mesmo resultado, 1-0, terminou o jogo entre o Newcastle e o Everton. O paraguaio Almirón fez o único golo da partida, aos 31 minutos.

Em Bournemouth, o Southampton impôs-se por 1-0 (Adams, aos nove minutos), enquanto no Brentford-Chelsea não houve golos.

O jogo mais importante da ronda, que opõe os dois primeiros, Arsenal e Manchester City, foi adiado, para que o Arsenal acerte calendário na Liga Europa, na quinta-feira - um jogo adiado aquando da morte da rainha Isabel II.