Brasileiro Igor Benevenuto é o primeiro árbitro FIFA a assumir homossexualidade

O brasileiro Igor Benevenuto tornou-se esta sexta-feira no primeiro árbitro internacional da FIFA a assumir publicamente a homossexualidade e revelou que existem "muitas pessoas" no mundo do futebol com medo de "sair do armário".

Em entrevista ao podcast 'Nos Vestiários', do grupo Globo, Benevenuto explicou que nunca recebeu ofensas de colegas árbitros, jogadores e treinadores pela sua orientação sexual, embora no futebol o tema da homossexualidade seja "algo praticamente proibido".

"Dentro do estabelecimento, a minha homossexualidade não é segredo. E sempre fui bastante respeitado. Mas, há muitos homossexuais no mundo do futebol e 99,9% estão dentro do armário. Há árbitros, jogadores, treinadores, casados, com filhos, separados, com vida dupla. Tem tudo. Nós existimos e merecemos o direito de falar sobre isso e de viver normalmente", defendeu juiz de 41 anos.

Benevenuto, enfermeiro de profissão, é árbitro desde os 18 anos e integra a lista de internacionais da FIFA como VAR.