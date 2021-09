Brasil e Argentina defrontam-se hoje (20h00, SPORTV 1) em jogo da zona sul-americana de qualificação para o Mundial do Qatar. Será o 108.º desafio oficial de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, estando ainda bem presente o duelo de julho, na final da Copa América. Nessa ocasião, os argentinos venceram por 1-0, com golo de Di María.

A rivalidade entre as duas seleções extravasa os campos de futebol e terá tido o seu início com a Guerra da Cisplatina, conflito ocorrido entre 1825 e 1828 entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata pela posse da província Cisplatina, região atualmente ocupada pelo Uruguai. Na História argentina é normalmente denominada como Guerra contra o Império do Brasil.