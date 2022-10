Braga perde em Berlim e complica apuramento na Liga Europa

O Sporting de Braga complicou esta quinta-feira as hipóteses de continuar a Liga Europa ao perder na visita ao Union Berlim, atual líder da Bundesliga, por 1-0. O golo surgiu aos 68 minutos, na sequência de um penálti que o defesa alemão Robin Knoche aproveitou para bater Matheus.

Os bracarenses ainda tentaram evitar o desaire e até tiveram duas boas possibilidades de o fazer, através de Ricardo Gomes e Ricardo Horta. No entanto, a verdade é que o Union Berlim acabou por ser a equipa que mais fez para vencer, totalizando 14 remates, contra apenas cinco do Sp. Braga.

Com este resultado, os minhotos caíram para o terceiro lugar, mantendo os sete pontos, ficando já sem possibilidade de ficar no primeiro lugar, que dá acesso direto aos oitavos-de-final da prova e que já foi garantido pelos belgas do Union Saint Gilloise, que foram à Suécia vencer o Malmö por 2-0.

Assim sendo, na última jornada, na próxima semana, a equipa de Artur Jorge está obrigada a vencer, em casa, o Malmö - equipa que ainda não pontuou - e esperar que o Union Berlim perca na Bélgica, para assim subir ao segundo lugar e discutir um play-off com os terceiros classificados que vão chegar da Liga dos Campeões. Se esta conjugação de resultados não se verificar, o Sporting de Braga passará para a Liga Conferência, uma vez que o terceiro lugar já está garantido.