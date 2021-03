Braçadeira de Ronaldo vai ser leiloada para ajudar menino de 6 meses

A braçadeira de capitão que Cristiano Ronaldo deitou ao chão após o golo que daria a vitória a Portugal não ter sido validado na qualificação para o Mundial contra a Sérvia, foi colocada a leilão esta terça-feira, avançou a agência France Press.

Um grupo de caridade que está a tentar juntar dinheiro para a cirurgia de um menino de seis meses da Sérvia com Atrofia Muscular Espinhal, conseguiu a braçadeira através de um trabalhador do estádio onde decorreu a partida e que a apanhou depois do jogo em Belgrado.

O grupo disse que a braçadeira azul com a letra C vai estar num leilão online durante três dias.

Ronaldo saiu do campo momentos antes do apito final após o seu golo durante o prolongamento não ter sido validado pelos árbitros. Enquanto se dirigia para o balneário antes do apito final, Ronaldo atirou a braçadeira de capitão para o chão perto da linha lateral.

O jogador foi criticado publicamente pela sua ação e alguns acreditam que a sua exibição de raiva pode levar a sanções por parte da FIFA, se o órgão considerar que a sua reação foi ofensiva ou violenta.