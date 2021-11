Bottas conquista pole no Brasil com Hamilton penalizado

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou a 20.ª pole position da sua carreira ao vencer a sprint race (uma mini-corrida na véspera da corrida) do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, em que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi penalizado e saiu em último, apesar de ter sido o mais rápido da qualificação.

Botas gastou 29.09,559 minutos para cumprir os 100 quilómetros regulamentares (24 voltas), deixando na segunda posição o holandês Max Verstappen (Red Bull), a 1,170 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro, a 18,723 segundos.

Lewis Hamilton, que tinha sido o mais rápido em pista na sexta-feira, foi desclassificado da sessão de qualificação por uma infração do DRS do seu monolugar (sistema que permite à asa traseira ficar totalmente na horizontal nas retas de forma a aumentar a velocidade de ponta) e foi relegado para a última posição da grelha desta corrida. O piloto da Mercedes, contudo, ainda conseguiu recuperar até à quinta posição, terminando a 20,872 segundos de Bottas.

Para além de distribuir pontos pelos três primeiros classificados, a sprint race - novidade introduzida este ano e que pode manter-se na F1 - também, para definir a grelha de partida para a corrida principal, a disputar domingo. Aí, Hamilton sairá do 10.º lugar, pois já tinha sofrido uma outra penalização de cinco lugares por ter trocado de motor.

Também Max Verstappen foi multado em 50 mil euros, mas por ter tocado no carro de Hamilton, na sexta-feira, após a sessão de qualificação, quando os carros se encontravam em situação de parque fechado.

Valtteri Bottas já tinha vencido a sprint race de Monza (Itália) enquanto Max Verstappen venceu a realizada em Silverstone (Inglaterra). Partindo do segundo lugar, o finlandês aproveitou a maior tração permitida pelos pneus macios montados no seu monolugar para ultrapassar Verstappen (tinha pneus médios), que herdou o primeiro lugar com a penalização de Hamilton.

Com estes resultados, Vertappen chega à corrida principal com 21 pontos de vantagem sobre Hamilton no campeonato a quatro corridas do fim. O GP do Brasil é a 19.ª corrida da temporada das 22 previstas.