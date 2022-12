Boris Becker deixa a prisão no Reino Unido e vai ser deportado

Boris Becker, antiga estrela do ténis, foi esta quinta-feira libertado da prisão depois de cumprir uma sentença depois de ter ido à falência em 2017.

A agência de notícias Press Association disse que o alemão de 55 anos, seis vezes campeão do Grand Slam, será deportado do Reino Unido, após relatos anteriores da imprensa na Alemanha.

Becker esteve preso durante dois anos e meio em abril por esconder 2,9 milhões de euros (2,5 milhões de libras) em ativos e empréstimos para evitar o pagamento de dívidas. Ele foi declarado falido em junho de 2017, devendo aos credores 58 milhões de euros (50 milhões de libras) por um empréstimo não pago na sua propriedade na ilha espanhola de Maiorca.

Um juiz do Southwark Crown Court, no sul de Londres, disse a Becker, que mora no Reino Unido desde 2012, que cumpriria metade da sua sentença na prisão. Contudo, o antigo tenista foi libertado na manhã desta quinta-feira e agora deve ser deportado, disse a Press Association, sem citar fontes.

Inicialmente, foi relatado que ele foi mantido na prisão de Wandsworth, no sudoeste de Londres, perto do All England Club em Wimbledon, onde ganhou três títulos. Foi depois transferido para a prisão de segurança inferior de Huntercombe, perto de Oxford, no sul da Inglaterra, para criminosos estrangeiros que aguardavam deportação.

Boris Becker tornou-se elegivel para deportação porque não é cidadão britânico e recebeu uma sentença de prisão de mais de 12 meses.