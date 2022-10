Bibota de ouro Fernando Gomes internado

O antigo jogador do FC Porto, Fernando Gomes, sofreu um enfarte na quinta-feira, tendo sido internado num hospital do Porto, segundo a Rádio Renascença. O Bibota de Ouro tem 65 anos luta contra um cancro no pâncreas desde outubro de 2019.

É uma das grandes figura do universo portista, tendo conquistado 14 títulos na carreira, entre os quais as conquistas da Taça dos Clubes Campeões Europeus, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental.

A nível pessoal foi premiado com a Bota de Ouro, correspondente ao troféu de melhor marcador europeu, em 1983 e 1985.

Fernando Gomes