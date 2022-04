Beto torna-se o segundo português a marcar um hat-trick na Serie A italiana

O avançado português Beto assinou este domingo (3) um 'hat-trick' na goleada caseira da Udinese sobre o Cagliari (5-1), enquanto o Nápoles, com Mário Rui, igualou o provisoriamente o AC Milan no comando da liga italiana de futebol.

Na 31.ª jornada, Beto, que há três temporadas alinhava nos campeonatos amadores em Portugal, chegou aos 11 golos na Serie A com o seu primeiro 'hat-trick' na prova, juntando o seu nome aos de Rui Barros, Rui Costa e Cristiano Ronaldo como os únicos jogadores portugueses a marcarem 10 ou mais golos numa edição do campeonato italiano.

Portugueses que marcaram 10 + ⚽golos numa época na Serie A:

➡Rui Barros (1988/89)

➡Rui Costa (1998/99)

➡Cristiano Ronaldo (2018/19, 2019/20, 2020/21)

➡Beto (2021/22) pic.twitter.com/syrRBUG1S1 - playmakerstats (@playmaker_PT) April 3, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quanto a hat-tricks portugueses na Serie A, Beto imita um feito até agora apenas conseguido por Cristiano Ronaldo.

⚽ - Beto is the first Udinese player to score a Serie A hat-trick since Antonio Di Natale against Sampdoria in a 3-3 home draw on 17 May 2014. All three Portuguese Serie A hat-tricks were against Cagliari. 2️⃣ for Cristiano Ronaldo, 1️⃣ for Beto. #UdineseCagliari #Udinese - Gracenote Live (@GracenoteLive) April 3, 2022

Beto festejou aos 45, 49 e 73 minutos na goleada sobre o Cagliari, que até chegou a estar em vantagem por João Pedro Galvão, antigo jogador brasileiro do Estoril Praia e Vitória de Guimarães e agora internacional italiano, aos 32. Becão, aos 39, e Molina, aos 59, ajudaram também a construir o triunfo largo da formação da casa.

Com este resultado, a Udinese segue num tranquilo 12.º posto, já sem o 'fantasma' da despromoção, enquanto o Cagliari é 17.º, apenas três pontos acima da zona de descida.

Ainda neste domingo, o Nápoles reforçou o estatuto de candidato ao título, com um triunfo por 3-1 no campo da Atalanta.

O emblema do sul de Itália, que chegou à vitória com Mário Rui a tempo inteiro e com golos de Insigne (14 minutos, de grande penalidade), Politano (37) e Elmas (81), passou a somar 66 pontos e 'colou-se' no topo ao AC Milan, que na segunda-feira recebe o Bolonha, na partida que fecha a ronda.

Por seu lado, a formação de Bérgamo, que fez o tento de honra pelo holandês De Roon (58 minutos), segue no sétimo posto, com 51 pontos.

No primeiro jogo do dia, a Fiorentina manteve-se na luta europeia (é oitava, com 50 pontos) com um triunfo caseiro sobre o Empoli, por 1-0, com um golo do argentino Nicolas González, aos 58 minutos, logo após Sebastiano Luperto ser expulso nos visitantes.