Betinho do Sp. Espinho no Manchester United? Jogador já reagiu

Betinho, jogador do Sp. Espinho, clube que disputa a Divisão de Elite da AF Aveiro, surgiu inscrito no plantel do Manchester United. Parece incrível, mas é mesmo verdade. Não, não se trata de uma brincadeira do dia das mentiras, mas sim um lapso do site da Premier League.

O nome de Betinho, de 29 anos, avançado do clube nortenho, apareceu na página do site da Premier League dedicada ao Manchester United. E até com o número 11 atribuído. Não havia qualquer foto nem registo sobre a carreira do jogador português, mas foi possível chegar a Betinho através da data de nascimento: 21 de julho de 1993.

O jogador do Sp. Espinho já reagiu à brincadeira com um storie bem-disposta deixada na rede social Instagram. "Obrigado Manchester United, vemo-nos em breve. Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai ser um gosto partilhar o balneário com vocês."

O erro não passou despercebido aos jornais ingleses. E assim Betinho foi notícia em muitos sites de periódicos britânicos, que falam num erro grosseiro do site da Premier League, e contam a história de Betinho, que se formou no Sporting e antes do SC Espinho passou pelo Belenenses SAD, União da Madeira e Lusitânia de Lourosa.

Betinho, curiosamente, já jogou em Inglaterra - foi jogador do Brentford, na época 2014/2015.