Bernardo Silva: "Será um jogo muito difícil. São fortes defensivamente"

Contra a Macedónia do Norte todo o cuidado é pouco. Bernardo Silva admitiu este domingo que Portugal tem pela frente terça-feira no Dragão (19.45, RTP1) "um jogo difícil", na final do apuramento do playoff que vale um lugar no Mundial do Qatar, não se deixando levar pelo favoritismo teórico atribuído a Portugal.

"Sinceramente, não sabemos bem o que esperar. Podem jogar com bloco mais baixo ou também a pressionar. Já tivemos oportunidade de ver alguns momentos deles. É uma equipa agressiva nos duelos, não vão dar muito espaço e, com bola, tentam sempre jogar. Não esperamos, de todo, um jogo fácil. Temos a certeza que vai ser um jogo muito difícil", admitiu o jogador do Manchester City.

Bernardo lembrou mesmo alguns resultados recentes da Macedónia do Norte para tentar passar a mensagem de que o jogo não serão favas contadas para Portugal: "Se não me engano, nos últimos cinco jogos fora, a Macedónia ganhou quatro, dois deles contra Itália e Alemanha, duas das melhores seleções do mundo. Portanto, vamos fazer o nosso trabalho de casa, vamos ver o plano que o mister Fernando Santos tem para o jogo e vamos tentar segui-lo da melhor forma para qualificar a equipa. Tendo tido a capacidade de bater Alemanha e Itália, mostra que é uma equipa forte defensivamente, coesa. São 90 minutos, é só um jogo e tudo pode acontecer."

Lembrando que o apoio dos adeptos "será muito importante", o jogador do City insistiu em não entrar no discurso de Portugal ser favorito, garantindo que a preparação do jogo foi feita como habitualmente, de forma séria: "É uma preparação normal, com muita responsabilidade, porque é um jogo muito importante. Não vamos mentir, é um jogo decisivo e sabemos o que está em causa. Mas sabemos também que temos de encarar as coisas de forma normal. Somos jogadores habituados à pressão, estamos habituados nos nossos clubes todos os fins de semana, se perdemos pontos ou se perdermos um jogo somos eliminados ou ficamos em desvantagem em grandes competições. É descansar bem, comer bem, seguir plano do treinador, irmos para jogo com a mesma ideia e a remar todos para o mesmo lado e seguramente as coisas vão correr bem."

Estragar a vida a Ronaldo

Ezdjan Alioski, uma das referências da seleção da Macedónia do Norte, falou do sonho que a equipa está a viver e prometeu que não vão facilitar a missão de Portugal e de Cristiano Ronaldo. "Eliminámos uma grande equipa como a Itália, campeã da Europa, e ainda não temos o passaporte para o Mundial carimbado. Perseguimos o nosso sonho e faremos tudo para que se concretize", afirmou o lateral-esquerdo.

E não se esqueceu do capitão da seleção portuguesa. "Ele joga a um alto nível há quase 20 anos. Naturalmente, tem o objetivo de ir ao Mundial. Não queremos estragar-lhe a vida, mas desejamos realizar o nosso sonho", atirou, desvalorizando o poderio da seleção nacional: "Na verdade, não importa com quem nos cruzamos na qualificação para um Mundial, nunca somos os favoritos. O que agora se repete. Mas todos nós acreditamos que nos podemos estar no Qatar", rematou.

Burla com bilhetes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entretanto, queixou-se à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) da venda irregular de bilhetes para o Portugal-Macedónia do Norte. A FPF diz que "recebeu várias denúncias de revenda de bilhetes e inclusivamente de burla, tendo reportado imediatamente às autoridades competentes". "Nas denúncias detetadas há situações em que bilhetes adquiridos pelo seu valor nominal estão a ser revendidos por valores superiores, mas também há casos de burla em que são colocados à venda bilhetes que nem sequer existem", indicou o organismo.

A seleção portuguesa está na final do playoff de apuramento após o 3-1 no Dragão à Turquia, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu de forma surpreendente em Itália por 1-0, com um golo de Trajkovski (90"+2), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Já os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.

nuno.fernandes@dn.pt