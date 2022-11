Seis ausentes no treino com Bernardo a recusa-se a alimentar novela Ronaldo

O médio Bernardo Silva disse este sábado não entender como se fala tanto sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, quando a seleção nacional tem um Campeonato do Mundo para disputar dentro de poucos dias.

"Não vejo grande questão. Só se vem falando sobre isso nas conferências de imprensa, quando Portugal tem um Mundial para disputar, portanto não entendo as vossas questões", afirmou o internacional luso, já na parte final da primeira conferência de imprensa realizada no Qatar, depois de ter sido fustigado com questões sobre o capitão da seleção nacional - sobretudo pela imprensa estrangeira.

Até então, num sala de imprensa do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, Bernardo Silva já tinha dito que "as notícias de Inglaterra não têm nada a ver com a seleção" nem com ele, mas sim com Cristiano Ronaldo. "Não sou jogador do Manchester United e, mesmo que fosse, não responderia. Estamos focados na seleção e não no clube do Cristiano. Vejo-o motivado, focado na nossa seleção e é mais um para ajudar a nossa seleção", disse Bernardo Silva, que alinha no Manchester City, precisamente o rival do United.

Cristiano Ronaldo entrou esta semana em conflito com o Manchester United, depois de ser divulgada uma entrevista em que o avançado luso 'arrasou' o clube inglês e o treinador Erik ten Hag, sendo que, entretanto, surgiram notícias em Inglaterra de que os 'red devils' pretendem rescindir contrato com o jogador de 37 anos.

Seis ausentes no primeiro treino de Portugal no Qatar

Já depois de Bernardo Silva ter falado em conferência de imprensa, a seleção cumpriu o primeiro treino no Qatar, onde o selecionador Fernando Santos contou com 20 dos 26 convocados no relvado, com vista à estreia no Mundial 2022, frente ao Gana, na quinta-feira.

Os defesas Diogo Dalot e António Silva, os médios William Carvalho e Otávio e os avançados João Félix e André Silva, todos em trabalho de recuperação no ginásio, não marcaram presença no relvado do Centro Treinos Al-Shahaniya SC, segundo o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

O capitão Cristiano Ronaldo, que tinha falhado o jogo particular com a Nigéria (4-0), ainda em Lisboa, devido a uma indisposição gástrica, treinou-se sem limitações.

De resto, o grupo disponível foi dividido em três para os habituais exercícios de aquecimento com bola, enquanto os guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.