Benzema leva a 12.ª Bola de Ouro para o Real Madrid

Sem surpresa, Karim Benzema venceu ontem, pela primeira vez, a Bola de Ouro da revista France Football, que distingue o melhor futebolista do mundo da época passada. O avançado do Real Madrid e da seleção francesa, que em 2021-22 marcou 49 golos em 53 jogos oficiais e ajudou a sua equipa a conquistar a Liga dos Campeões e a Liga espanhola, além de ter vencido a Liga das Nações pela sua equipa nacional.

"É um orgulho e um sonho de criança. Desde pequeno que trabalhei para ser futebolista e tive a motivação nos meus ídolos Zidane e Ronaldo. Foi difícil para mim e para toda a minha família, especialmente quando estive fora da seleção, mas valeu a pena. É uma Bola de Ouro que, para mim, é um prémio coletivo", disse Karim Benzema, que está a pouco mais de dois meses de completar 35 anos. Desta forma, tornou-se no segundo mais velho de sempre a vencer este prémio, apenas superado pelo inglês Stanley Matthews, que em 1956, na primeira edição, tinha 41 anos. Além disso, tornou-se ainda no quinto jogador francês a ser distinguido, depois de Raymond Kopa, Michel Platini (três), Jean-Pierre Papin e Zinedine Zidane.

O avançado francês relegou o senegalês Sadio Mané (Liverpool e Bayern Munique) para o segundo lugar, o belga Kevin de Bruyne (Manchester City) para terceiro e o polaco Robert Lewandowski para o quarto lugar. Aliás, o jogador que no verão trocou o Bayern Munique pelo Barcelona não foi de mãos a abanar para casa, uma vez que venceu o prémio Gerd Müller, destinado ao melhor goleador da temporada.

Surpreendente foi o facto de a equipa do Manchester City ter sido considerado a melhor do ano, superando o Liverpool, que foi segundo, e os campeões europeus Real Madrid, que ficaram em terceiro. Os merengues tiveram ainda assim uma grande noite com Thibaut Courtois vencer o Troféu Yashin, destinado ao melhor guarda-redes do mundo, bem como o seu 12.ª jogador a conquistar a Bola de Ouro, depois das quatro de Cristiano Ronaldo, as duas de Alfredo Di Stéfano, uma para Raymond Kopa, Luís Figo, Ronaldo, Fabio Cannavaro, Luka Modric e agora Benzema.

Rafael Leão, o melhor português

Rafael Leão foi o português melhor classificado na lista de 30 finalistas da Bola de Ouro. O avançado do AC Milan, considerado melhor futebolista da Série A italiana da época passada, ficou no 14.º lugar, superando assim Cristiano Ronaldo, que durante 16 temporadas foi sempre o melhor português.

Desta vez, o avançado do Manchester United ficou no 20.º lugar, à frente da dupla do City: Bernardo Silva que foi 22.º e João Cancelo que ficou no 25.º posto.

Referência ainda para dois jogadores que na época passada jogavam em Portugal e que agora representam o Liverpool: o colombiano Luis Díaz, que em janeiro deixou o FC Porto, ficou em 17.º lugar, enquanto o uruguaio Darwin Núñez, que brilhou pelo Benfica na Liga dos Campeões, ficou na posição número 25, em igualdade com João Cancelo.

No que diz respeito aos outros prémios atribuídos pela France Football, destaque a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, que venceu a Bola de Ouro do futebol feminino pela segunda vez consecutiva. Aliás, para Barcelona foi também o Troféu Kopa relativo ao melhor jogador sub-21 do mundo, atribuído ao médio espanhol Gavi, tendo Nuno Mendes (PSG) ficado em quinto lugar.

Refira-se ainda que o avançado Sadio Mané foi distinguido com o Prémio Sócrates pela forma como tem ajudado a desenvolver o seu país, o Senegal.