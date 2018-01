João Marques (ex-Sp. Braga) é o treinador da equipa de futebol feminino

Pub

Vice-campeão nacional na última temporada, o técnico já se comprometeu com o novel projeto do clube da Luz que arranca em 2018/19 na II divisão nacional

João Marques, sabe o DN, vai ser o treinador da equipa de futebol feminino do Benfica que arranca na próxima temporada na II divisão nacional.



O ex-técnico do Sporting de Braga esteve a um pequeno passo da glória na pretérita temporada, contudo, a equipa minhota foi batida pelo Sporting - quer no campeonato nacional, quer na final da Taça de Portugal, temdo já esta temporada perdido a Supertaça para o clube de Alvalade. O treinador ainda Iniciou a atual época no Sporting de Braga, mas colocou o lugar à disposição no início de outubro último depois da derrota caseira com o Sporting.



O DN sabe que João Marques está comprometido há, sensivelmente, dois meses com o Benfica, inclusivamente já teve reuniões de trabalho na Luz e, em simultâneo, tem observado muitos encontros do campeonato nacional. Esta semana assistiu in loco ao Vilaverdense-Sporting e na semana anterior esteve no Estoril-Sp. Braga e a isto não será alheio o interesse em jogadoras do emblema canarinho.



Refira-se que o Benfica já anunciou duas jogadoras para o seu plantel, ambas brasileiras; a guarda-redes Dani Neuhaus e a avançada Darlene Reguera. E conta anunciar o nome do treinador em fevereiro...