Cinco bês candidatos a ser o 12.º passageiro de Rui Vitória

Francisco Ferro, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Willock e João Félix têm estado sob observação do treinador encarnado, que já lançou 11 atletas vindos da equipa B

Rui Vitória está a preparar o caminho para a estreia de mais jogadores da equipa B na formação principal. Nos últimos dias, o defesa--central Francisco Ferro, os médios Florentino Luís, Gedson Fernandes e João Félix, e o extremo Chris Willock têm trabalhado às ordens do treinador do Benfica, naquilo que é o reconhecimento pela boa forma que estes atletas têm apresentado nos jogos da equipa secundária na II Liga.

Em pouco mais de dois anos e meio como treinador principal dos encarnados, Rui Vitória estreou na I Liga 11 jogadores vindos diretamente da equipa B. O primeiro a ser lançado foi Nélson Semedo, no primeiro jogo oficial do técnico de águia ao peito, na Supertaça de 2015 com o Sporting. Depois disso, seguiram-se Victor Andrade, Clésio Baúque, Renato Sanches e Nuno Santos na época 2015-16. Na temporada passada foram lançados José Gomes, Yuri Ribeiro e Kalaica, e já nesta época foi a vez de Rúben Dias, Diogo Gonçalves e Keaton Parks.

Entre os jovens jogadores que estão na calha para ser o 12.º passageiro da equipa de Rui Vitória, o nome que tem tido maior destaque é o de João Félix, médio ofensivo de apenas 18 anos, que em 2015 deixou o FC Porto, que o tinha emprestado ao Padroense, para entrar no Seixal. Tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo na II Liga, com 17 anos, três meses e cinco dias, precisamente frente ao Académico, em Viseu, a sua cidade natal. Nesta época, o já internacional sub-21 tem sido o principal destaque da equipa orientada por Hélder Cristóvão, tendo marcado a 30 de janeiro o primeiro hat trick no futebol sénior num jogo com o Famalicão.

Na Luz, João Félix é tido como a grande esperança das camadas jovens do Benfica, prevendo-se já que possa ter uma oportunidade na equipa principal provavelmente na próxima época.

Gedson e Ferro na sucessão

Em destaque tem estado também o médio Gedson Fernandes, que começou a trabalhar com a equipa principal em janeiro e foi mesmo apontado por Rui Vitória como um dos potenciais substitutos de Krovinovic. "Tem chegada e dimensão para ir à outra área e voltar rapidamente", disse o treinador do Benfica sobre Gedson, campeão europeu de sub-17 em 2016, que tem sido um dos indiscutíveis da equipa B.

Outro jogador que ganhou espaço no plantel principal foi Francisco Ferreira, conhecido como Ferro, que ocupou a vaga deixada em aberto por Lisandro López, emprestado ao Inter de Milão. O defesa-central jogou ao lado de Rúben Dias na equipa B na época passada, tendo herdado a braçadeira de capitão. É um dos titulares da seleção de sub-21, totalizando 20 jogos e dois golos na II Liga.

Ainda outro jogador que tem vindo a destacar-se e sobre quem o treinador Rui Vitória tem mantido um olhar atento é Florentino Luís, médio defensivo campeão europeu de sub-17, que por enquanto encontra o caminho da equipa principal bloqueado por Fejsa e Samaris, mas que aos 18 anos ainda tem uma boa margem de progressão na equipa B, na qual tem desempenhado um papel fundamental.

Quem começa agora a dar nas vistas é o inglês Chris Willock, que chegou no início da época após terminar contrato com o Arsenal. Inicialmente integrou a equipa principal, mas devido à falta de espaço para jogar passou para a equipa B, pela qual já marcou três golos em 15 jogos, tendo-se ainda destacado por algumas assistências.

Estes são os cinco candidatos a tornar-se o 12.º jogador dos bês a ser lançado por Rui Vitória. Para já, vão crescendo nos treinos com a equipa principal.