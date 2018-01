Pub

Clube da Luz pediu à justiça uma notificação judicial avulsa

O Benfica quer impedir a comunicação social de continuar a divulgar o conteúdo de emails do clube que têm vindo a público, tendo requerido ao Tribunal Judicial do Porto uma notificação judicial avulsa para informar as empresas do setor que devem abster-se de divulgar informação confidencial.

Essa notificação foi enviada para vários grupos de comunicação social, incluindo a Global Media Group, que detém o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o O Jogo e a TSF.

De acordo com o JN, o clube da Luz clarifica que essa eventual inibição deve inclui o teor de contratos com atletas, parceiros comerciais, dados pessoais de elementos da estrutura, emails trocados entre funcionários ou ficheiros contabilísticos, "sob pena de incorrer em responsabilidade civil e criminal".

Os encarnados alegam que a informação foi obtida de forma ilícita.

O jornal O Jogo acrescenta que a notificação refere que o clube não pretende "por em crise a liberdade de informar e ser informado", mas se considera vítima de agressão por parte dos órgãos de comunicação m causa.

Já em dezembro, o Benfica havia notificado pessoas e empresas que terão acedido aos emails privados de dirigentes benfiquistas que estiveram disponíveis online, alertando para a prática de crimes.