Benfica vende Pedrinho ao Shakhtar por 18 milhões de euros

O Benfica comunicou esta quarta-feira a transferência do médio brasileiro Pedrinho para os ucranianos do Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados garantem ainda que não terá qualquer encargo com os serviços de intermediação do negócio, estando a conclusão da transferência dependente da realização de exames médicos por parte do atleta.

Pedrinho, de 23 anos, chegou à Luz no início da última temporada proveniente do Corinthians, precisamente por 18 milhões de euros, o valor agora recuperado pelo Benfica.

De águia ao peito o internacional olímpico pelo Brasil fez 31 jogos, dos quais apenas 11 como titular, tendo apenas marcado um golo, ao Vilafranquense para a Taça de Portugal.