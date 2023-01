Benfica vence Quinta dos Lombos e conquista Taça da Liga de futsal pela quarta vez

O Benfica conquistou hoje a Taça da Liga de futsal pela quarta vez, depois de vencer na final o Quinta dos Lombos por 3-0, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Frente a um Quinta dos Lombos pela primeira vez na final, os 'encarnados' já venciam ao intervalo por dois golos de vantagem, com tentos de Arthur, no primeiro minuto, e Rocha, aos quatro, ampliando a vantagem no segundo tempo com um tento de Bruno Cintra (38).

Com esta vitória, o Benfica conquista a Taça da Liga pela quarta vez, depois dos triunfos em 2017/18, 2018/19 e 2019/20, igualando o Sporting no número de troféus conquistados na competição, que é exclusivo das duas equipas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© ESTELA SILVA/LUSA

Ainda este domingo, o Benfica conquistou a Taça da Liga feminina de futsal pela segunda vez, depois de bater o Nun'Álvares (4-1) na final, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

As águias chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos, apontados por Janice (seis minutos) e Raquel Santos (11). Na segunda parte, o Nun'Álvares reduziu por Carla Vanessa (28'), mas o Benfica respondeu com tentos de Fifó (29' e 35').

Com este triunfo, o Benfica conquistou a Taça da Liga feminina de futsal pela segunda vez, depois do triunfo na primeira edição da prova em 2020-21, enquanto o Nun'Álvares, que na época passada tinha vencido as águias na final, continua com um cetro.