Benfica vence Magdeburgo e conquista Liga Europeia de andebol

A equipa de andebol do Benfica sagrou-se este domingo campeã europeia de andebol, depois de vencer os alemães do Magdeburgo, por 40-39, após prolongamento, numa final que teve lugar na Altice Arena, em Lisboa.

Os encarnados estiveram sempre em desvantagem ao longo da partida, empatando o jogo já perto do fim do tempo regulamentar. No prolongamento levaram a melhor e, pela primeira vez durante o encontro, chegaram à frente do marcador, chegando a vencer por dois golos (40-38), com o Magdeburgo a reduzir já perto do fim mas a não chegar para recuperar a vantagem.

Depois de desaires nas finais da Taça Challenge, em 2010/11 e 2015/16, os 'encarnados', que ao intervalo já venciam por 15-14 e que empataram 32-32 no último segundo do tempo regulamentar, arrebataram, face aos detentores do título, a segunda mais importante competição do andebol europeu.

Portugal passa a ter quatro troféus continentais, depois de três na Taça Challenge, a terceira prova da hierarquia da Federação Europeia de andebol (EHF), conquistados pelo Sporting, em 2009/10 e 2016/17, e o ABC Braga, em 2015/16.

