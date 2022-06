Benfica vence FC Porto e empata final do nacional de hóquei em patins

O Benfica igualou este domingo a final do campeonato português de hóquei em patins, ao vencer em casa o FC Porto, vencedor da fase regular da prova, por 3-0, no segundo encontro da eliminatória final dos play-offs.

Depois de ter sido goleado em casa dos dragões na quinta-feira, por 5-0, o conjunto 'encarnado' empatou a final, com golos de Xavi Malián (13 minutos), na própria baliza, e de Lucas Ordóñez (25 e 32).

A final, à melhor de cinco jogos, entre as duas equipas com mais títulos nacionais (somam ambos 23), prossegue na quarta-feira, às 20.00, no Dragão Arena.