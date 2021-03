Benfica vence Boavista com bis de Seferovic

O Benfica recebeu e venceu este sábado no Estádio da Luz o Boavista, por 2-0, em jogo relativo à jornada 23 da I Liga, com um bis de Seferovic (42 minutos e aos 52').

Jorge Jesus apostou em Pedrinho e Taarabt de início, deixando Pizzi e Everton Cebolinha no banco (entraram na segunda parte). As águias entraram a pressionar, mas foram sempre esbarrando na defesa axadrezada. A missão ficou menos complicada depois da expulsão de Chidozie, logo aos nove minutos, mas o Benfica só chegou ao primeiro golo perto do intervalo, da autoria de Seferovic, que à boca da baliza deu o melhor seguimento a um cruzamento de Diogo Gonçalves.

No segundo tempo, logo aos 52', novo golo do Benfica outra vez com os dois protagonistas do primeiro, ou seja, com Diogo Gonçalves a fazer mais uma assistência para o avançado suíço marcar. Seferovic ainda marcou o terceiro golo, aos 75', mas foi anulado depois de consultado o VAR devido a um fora de jogo tirado ao suíço por sete centímetros.

O Benfica apanhou à condição o FC Porto na classificação (dragões jogam só este domingo com o P. Ferreira), e ficam para já a um ponto do Sp. Braga, que só entra em ação na segunda-feira.

Veja aqui os golos.