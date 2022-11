Benfica varre tudo nas previsões dos adeptos

A época avassaladora do Benfica, que soma 18 vitórias e quatro empates em 22 jogos oficiais, tem reflexos na classificação do campeonato e também nos resultados de uma sondagem da Aximage para o DN, JN, O JOGO e TSF. À questão sobre a equipa que, neste momento, reúne mais condições para conquistar o título, a maior parte dos inquiridos optou pelo clube da Luz (58%), seguindo-se o FC Porto (22%), o Sporting (8%) e o Braga (2%). Disputadas 11 das 34 jornadas da Liga, as águias lideram com seis pontos de avanço sobre os guerreiros do Minho, mais oito do que os dragões e mais 12 do que os leões.

Quanto aos protagonistas do que já se disputou da temporada, é igualmente no Benfica que moram os preferidos. Segundo a sondagem, o atacante Rafa tem sido o melhor jogador para 37% dos inquiridos, com vantagem clara sobre Taremi (16%), Enzo Fernández (14%), Otávio (7%) e Vitinha (6%). O avançado do Braga fura o domínio de águias e dragões, que têm dois jogadores cada nos quatro primeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em relação à pergunta sobre quem está a ser o treinador em destaque, o estudo de opinião também não deixa dúvidas: Roger Schmidt recebeu 56% das preferências, bem à frente de Sérgio Conceição (18%), Ruben Amorim (7%) e Artur Jorge (4%). A magnífica campanha do Casa Pia, promovido este ano ao escalão principal do futebol português e atual quarto classificado da Liga, valeu 2% das menções dos inquiridos ao treinador Filipe Martins.

À questão sobre os efeitos da paragem para o Mundial no Benfica, 28% dos inquiridos responderam que será benéfica, pois a equipa de Schmidt poderá recarregar baterias, 18% disseram que será prejudicial, devido à perda de ritmo, e 36% desvalorizaram o tema, dizendo que a pausa é igual para todos os clubes.

A sondagem versou ainda sobre a possibilidade de um clube português vir a conquistar uma competição europeia na presente época. Apesar de ambos terem passado aos oitavos da Champions como primeiros classificados dos respetivos grupos, Benfica e FC Porto despertam uma confiança bem diferente nos adeptos: para 49% das pessoas questionadas, o clube da Luz é, em Portugal, o que tem mais hipóteses de vencer a liga milionária, enquanto os portistas receberam apenas 22% das respostas. Mesmo caindo para a Liga Europa, o Sporting só foi mencionado por 6% dos inquiridos e o Braga ficou-se pelos 4%.

Arbitragem "igual" a 2021/22

A sondagem realizada pela Aximage para o DN, JN, O JOGO e TSF também incluiu uma pergunta sobre o desempenho dos árbitros na presente época, por comparação com a anterior. Nas respostas, exatamente metade dos inquiridos (50%) optou por dizer que o nível das arbitragens está "igual" ao da temporada passada.

Para 23% das pessoas que participaram neste estudo de opinião, o desempenho dos árbitros está a ser "melhor" do que em 2021/22, enquanto 15% responderam que tem sido "pior". O resto dos inquiridos (12%) respondeu que não tem opinião sobre o tema.

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF, JN e O JOGO, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a época futebolística. O trabalho de campo decorreu entre os dias 26 e 30 de outubro de 2022 e foram recolhidas 812 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 812 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,44%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.



nuno.a.amaral@jn.pt