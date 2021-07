Benfica vai para eleições antecipadas até ao final do ano

O Benfica anunciou esta terça-feira, ao fim da tarde, que irá marcar eleições antecipadas, até ao final do ano.

Após reunião dos órgãos sociais do clube, foi emitido um comunicado no qual se dá conta que "foi analisada em pormenor a situação do clube e de todo do grupo Benfica", e que com "a preocupação de defender os interesses da instituição acima de quaisquer outros", foi decidida que a melhor solução será "promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios". Uma das principais razões para as eleições não serem realizadas a curto prazo prende-se com o facto de estar a decorrer um empréstimo obrigacionista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Eis o comunicado na íntegra.

"O plenário dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica esteve reunido esta tarde. Foi analisada em pormenor a situação do Clube e de todo do grupo Benfica, em clima de coesão e unidade.

Comum a todos os intervenientes a preocupação de defender os interesses da instituição acima de quaisquer outros.

Ficaram unanimemente identificados os objetivos de curto prazo a que se torna imperativo dar resposta:

- Preparação da época desportiva no futebol;

- Qualificação para a Champions League;

- Preparação da época desportiva nas diversas modalidades;

- Garantir a normalidade na gestão;

- Assegurar um adequado fecho do mercado de contratações e vendas;

- Conclusão, com sucesso, do empréstimo obrigacionista em curso;

- Unidade no universo Benfiquista.

Foi sublinhado que a Direção do Sport Lisboa e Benfica está seriamente empenhada em garantir que esses objetivos sejam alcançados, pelo que terá uma atuação intransigente em relação às matérias abordadas.

Nessa perspetiva irá trabalhar, com dedicação, firmeza e sentido das responsabilidades para garantir a estabilidade e tranquilidade necessárias a fim de que as prioridades definidas sejam resolvidas com sucesso no tempo estritamente indispensável.

O Presidente da Direção, Sr. Rui Costa, sublinhando a unanimidade de todos os vice-presidentes, informou o plenário que, finda essa missão, irá promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios.

O ato eleitoral deverá ocorrer até ao final do corrente ano.

O plenário faz um apelo à união e ao sentido de responsabilidade de todos os benfiquistas na construção de um Benfica cada vez maior.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

António Pires de Andrade"