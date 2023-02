Benfica soma terceira vitória seguida fora e destaca-se na liderança da I Liga

O líder Benfica venceu esta terça-feira por 3-0 na deslocação a Arouca, para 18.ª jornada da I Liga de futebol, destacando-se o bis do internacional português João Mário, com as águias a somarem o terceiro triunfo consecutivo sem sofrer.

No duelo entre Arouca e Benfica, os dois golos de João Mário (25 e 54) e o tento de Petar Musa (80) ditaram o desfecho final da partida, em que os visitantes foram alternando entre períodos intensos e de gestão do resultado.

Os encarnados assumiram desde início as rédeas do jogo, com mais posse de bola e subidos no terreno, perante uma equipa do Arouca que recuava bastantes as linhas e tentava sair em contra-ataque.

Aos nove minutos, a formação de Roger Schmidt teve a primeira aproximação à baliza de Arruabarrena, quando o lateral direito Bah ultrapassou Quaresma e, após conquistar a ala, cruzou de forma rasteira, ao primeiro poste, onde apareceu Gonçalo Guedes, mas o internacional português acabou por atirar ao lado.

Numa das poucas ocasiões em que o conjunto da Serra da Freita teve a capacidade de manter a bola no seu meio-campo ofensivo, aos 13 minutos, Sylla cruzou a bola pelo corredor direito, encontrando Antony em posição perigosa, mas o brasileiro não conseguiu direcionar o desvio de cabeça da melhor forma.

O primeiro tento da partida acabaria por surgir numa grande jogada coletiva dos benfiquistas, em que Grimaldo descobriu Ausrnes solto de marcação e o médio norueguês aproveitou para tabelar com Neres e aparecer na cara do guardião arouquense e colocou no poste contrário, onde apareceu João Mário a faturar, aos 25 minutos.

Até ao final do primeiro tempo, os comandados de Armando Evangelista assumiram mais ataques organizados, com uma maior posse de bola, aparentemente consentida pelo Benfica, mas as ofensivas do Arouca mostraram-se inconsequentes, sem resultar em oportunidades evidentes de golo.

O início dos segundos 45 minutos mostrou novamente um Benfica pressionante e, aos 54, chegaria ao segundo golo, novamente por João Mário, que, numa rápida jogada de combinação com Gonçalo Guedes à entrada da área, apareceu isolado diante de Arruabarrena, atirando rasteiro, com frieza, para o fundo das redes.

Aos 62 minutos, a equipa da casa deu, pela primeira vez, a sensação de golo, quando uma notável trivela de Sylla deixou Quaresma frente a Vlachodimos, que rapidamente tapou os caminhos da baliza benfiquista e a bola sobrou depois para Bruno Marques, com uma finalização do recém-entrado que bateu, de forma pouco afortunada, no colega de equipa guineense.

O ponta de lança encarnado Musa, lançado na partida aos 67 minutos, fechou pouco depois (80) as contas do marcador, em lance que começou com um passe em profundidade de Aursnes para Neres e o extremo atrapalhou-se no duelo com Quaresma, com a bola a sobrar para o avançado croata, que não perdoou.

Com este resultado, o Benfica cimentou a liderança isolada da I Liga, com 50 pontos, e aumentou para 10 a distância pontual para o segundo classificado, o Sporting de Braga, ainda que tenha mais duas jornadas realizadas do que os bracarenses, ao passo que o Arouca caiu para o sétimo lugar, com 26.