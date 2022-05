Benfica. Roger Schmidt chega esta terça-feira a Lisboa

O Benfica anunciou que o alemão Roger Schmidt vai chegar esta terça-feira de manhã, às 10.30 horas, a Lisboa para formalizar a assinatura de contrato válido por duas temporadas e para começar a trabalhar como treinador dos encarnados.

O técnico de 55 anos, que na última época representou o PSV Eindhoven, tem agendadas várias reuniões de trabalho no Estádio da Luz e no Benfica Campus, de acordo com uma nota do clube publicada no site oficial.

O clube da Luz não revela, no entanto, se será feita uma apresentação formal do treinador que terá como adjuntos os também alemães Jens Wissing, Jörn-Erik Wolf e Yann-Benjamin Kugel.