Benfica recebe John Textor na quinta-feira

A direção do Benfica vai receber o investidor americano John Textor na próxima quinta-feira, dando assim seguimento a uma promessa do presidente Rui Costa no decorrer da recente campanha eleitoral dos encarnados.

De acordo com um comunicado publicado no site oficial, os encarnados explicam que o objetivo do encontro é "ouvir as intenções" do empresário relativamente aos projetos que tem para o clube.

Refira-se que John Textor tinha um contrato de promessa de compra e venda com o empresário José António dos Santos para a aquisição das ações da SAD do Benfica, mas suspendeu a operação devido ao ato eleitoral no Benfica, na sequência da detenção do ex-presidente Luís Filipe Vieira por ser suspeito no processo Cartão Vermelho.

O investidor americano disse várias vezes que pretendia encontrar-se com os dirigentes do Benfica para explicar as suas intenções, mas o encontro nunca se realizou, estando agora agendado para quinta-feira.

No mesmo comunicado, o Benfica anunciou a distribuição de pelouros pelos elementos eleitos para a direção. Assim, ficou definido que Luís Mendes assumirá o pelouro Financeiro e Relações com o Mercado, Jaime Antunes será responsável pelas áreas do Património e Revisão Estatutária, Manuel Brito irá supervisionar a Expansão Internacional, Rui do Passo assume a área da Inovação e Tecnologia e José Gandarez a área Comercial e Relações Institucionais.

Já Fernando Tavares manterá o pelouro das Modalidades, Sílvio Cervan permanece responsável pela área jurídica e Domingos Almeida Lima pelas Casas do Benfica e Fundação Benfica.