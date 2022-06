Benfica. Pizzi e Chiquinho entre os 14 jogadores que fizeram exames médicos

O Benfica arrancou este sábado com os trabalhos de pré-temporada com os exames médicos para 14 jogadores, que se vão prolongar pelo domingo com outro grupo de atletas, sendo que o primeiro treino às ordens do treinador alemão Roger Schmidt está apenas agendado para segunda-feira.

Esta manhã foram 14 jogadores que marcaram presença no Hospital da Luz, em Lisboa, para a bateria de exames, sendo que os principais destaques são Pizzi e Chiquinho, que na época passada estiveram emprestados a equipas da Turquia e não têm a permanência no clube garantida, tal como André Almeida, Diogo Gonçalves, Meïte, Rodrigo Pinho, Gil Dias e Grimaldo, que também fizeram exames clínicos. Refira-se que o lateral espanhol poderá ser transferido durante este verão, até porque está a contas com um processo disciplinar.

De resto, o Benfica comunicou ainda as presenças de Gilberto, Rafa Silva, Samuel Soares, Weigl, Lucas Veríssimo e João Mário, que curiosamente tem casamento marcado para este sábado à tarde.

Este domingo, será outro grupo de jogadores a passarem por estes procedimentos de início de temporada.