Benfica joga com o Club Brugge e FC Porto com o Inter Milão na Champions

O Benfica vai defrontar o Club Brugge e o FC Porto jogará com o Inter Milão nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio que se realiza em Nyon, na Suíça.

O clube belga foi segundo classificado no grupo dos dragões e joga agora com os encarnados, será igualmente o reencontro das águias com o avançado ucraniano Roman Yaremchuk. O Brugge ocupa neste momento o quarto lugar da Liga belga, já a 11 pontos do líder Genk.

Esta será a primeira vez que Benfica e Club Brugge se defrontam nas provas da UEFA.

Quanto ao FC Porto terá pela frente o sétimo classificado da Série A italiana (a onze pontos do líder Nápoles), que deixou o Barcelona fora da Champions no grupo C. O Inter é treinado por Simone Inzaghi e tem como principais estrelas Edin Dzeko, Lautaro Martínez, Romelu Likaku, Mkhitaryan e Çalhanoglu.

Nos quatro jogos entre as duas equipas, o Inter venceu duas vezes e o FC Porto venceu apenas uma (2-0) na fase de grupos da Champions de 2005/06, tendo-se registado um empate (1-1) logo no primeiro jogo no Dragão, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que ditou o apuramento dos italianos.

"Vai ser uma eliminatória de grande nível, mas tudo é possível. Acreditamos muito na nossa capacidade e que vamos passar, mas será muito duro", disse Vítor Baía, diretor do FC Porto, após o sorteio, assegurando que o objetivo na Champions é, para já, "eliminar o Inter" e, se isso acontecer, poderá "fazer algo de interessante nesta competição.

Eis os jogos dos oitavos-de-final:

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

AC Milan-Tottenham

Eintracht Frankfurt-Nápoles

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter Milão-FC Porto

Paris Saint-Germain-Bayern Munique

Nos restantes jogos, destaque para o Liverpool-Real Madrid, que vão reeditar a final da época passada, enquanto o Paris Saint-Germain, relegado para o segundo lugar do grupo pelo Benfica, vai enfrentar o Bayern Munique.

As partidas da primeira mão realizam-se a 14/15/21/22 de fevereiro de 2023, enquanto os encontros da segunda mão estão agendados para 7/8/14/15 de março.

As eliminatórias são disputadas a duas mãos, com os cabeças-de-série a jogarem em casa o jogo da segunda mão.

O sorteio dos quartos-de-final, das meias-finais e da final está marcado para sexta-feira, dia 17 de março de 2023.